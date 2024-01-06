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Рождественскую корзину милосердия собирают верующие православного прихода в Тарасово уже более двадцати лет
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Новый этап в импортозамещении может стать одной из тем для обсуждения на встрече Лукашенко и Путина
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Лукашенко о производстве легковых автомобилей: Планы большие, но нужно видеть рынки сбыта
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