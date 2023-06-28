Рождество и не только: в Украине намерены изменить даты нескольких праздников

Зеленский внес в Верховную раду предложение отмечать Рождество 25 декабря, как на Западе. Целью законопроекта заявлен "отказ от российского наследия - навязывания празднования Рождества Христова 7 января". Также предлагается перенос дат празднования Дня защитника и Дня украинской государственности согласно западному календарю. Ранее Зеленский подписал закон о праздновании Дня Победы не 9-го, а 8-го мая, объяснив свое решение желанием укрепить европейское единство.



