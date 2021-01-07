Рождество Христово: праздничные службы прошли во всех храмах страны

И возвращаемся к главной теме выпуска - Рождества Христова. Православный мир продолжает отмечать один из самых главных христианских праздников. По преданию, в этот день на свет появился Богомладенец, который впоследствии стал Спасителем человечества. О традициях торжества новой жизни, мира, любви, доброты и согласия - моя коллега Инна Пилевич.



Этой ночи посвящают произведения, и ее считают магической. Когда даже взрослые верят в чудо. Волнительный и очень трепетный момент для всех православных. С приходом темноты их сердца замерли в ожидании первой звезды. Ведь 2021 год назад появление светила на небе над Вифлеемом ознаменовало Рождество Христово. Младенца Иисуса, которого верующие считают сыном Бога. Чтобы пережить этот момент заново, православные Беларуси традиционно вместе собирались в храмах. Главная служба состоялась ночью в минском Свято-Духовом кафедральном соборе.



Прославлять новорожденного Христа тысячи верующих стремились сюда и с наступлением рассвета. Сегодня это место притяжения не только для людей старшего поколения, но и молодых родителей с детьми. Юных прихожан особенно завораживало пышное храмовое убранство. Елки, гирлянды, огоньки, цветы только подчеркивали торжественность великого дня.