Рождество отмечают в храме-памятнике в честь Всех Святых

Православная конфессия крупнейшая в Беларуси. Более 4 с половиной миллионов верующих по всей стране. Сегодня в церквях проходят праздничные службы.



Наш корреспондент Надежда Сербиненко сейчас находится около храма-памятника Всех Святых, где в эти минуты проходит рождественское богослужение (прямое включение).





Рождественские службы проходят в храмах Беларуси

Артем, еще раз добрый день! Наша съемочная группа сменила локацию. Прямо сейчас мы находимся на улице Калиновского у величественного храма-памятника в честь Всех Святых. Настроение у прихожан праздничное, ведь, как известно, Рождество - семейный праздник. Здесь мы видим очень много верующих, которые приехали со своими детьми, бабушки и дедушки привели внуков.

Сегодня рождественская служба проходит вот в этом основном храме с узнаваемым куполом в форме шатра высотой 74 метра. Всехсвятский храм не только место для молитв и богослужений, это еще и туристическая, архитектурная достопримечательность. Возможно, поэтому здесь и, кстати, не только в праздничные дни столько людей.

Прихожане, верующие приезжают помолиться во Всехсвятский храм из всех уголков страны. Мы записали несколько интервью, давайте посмотрим.

Рождествов храме-памятнике в честь Всех Святых

В православной церкви Рождество - это еще и праздник самых красивых торжественных служб. В храмах расставляют ели. Священнослужители облачаются в белые одежды. В церквях звонят колокола. О сути одного из главных православных праздников года мы спросили у настоятеля храма-памятника Всех Святых протоиерея Федора Повного (видео).