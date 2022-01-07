Рождество празднуют православные верующие - праздничные службы проходят в храмах Беларуси

Рождественские службы в эти минуты проходят в храмах по всей стране. У одной из столичных церквей находится наша съемочная группа.



На прямой связи со студией Лидия Заблоцкая. Кульминация главного православного праздника случилась с первой звездой на небе. Так, по канонам, Спаситель мира появился на свет ночью. Всенощное бдение прошло более чем в полутора тысячах приходах. Но на этом праздничные богослужения не остановились. И с самого утра верующие идут в храмы, чтобы славить Бога и побыть с ним наедине. Наша съемочная группа работает в Каменной Горке, это один из районов столицы.







Здесь уже десять лет верующих объединяет храм Николая Японского.В 10 утра, ровно с первыми лучами солнца, как и в четырех десятках приходов Минска, началась праздничная литургия. В православной церкви Рождества - это еще и праздник самых красивых торжественных служб.



В храмах расставляют ели. Священнослужители облачаются в белые одежды. В церквях звонят колокола. И, конечно, в храмы идут семьями.







После молитвы в храме прихожане направляются домой, чтобы в кругу семьи насладиться праздничными яствами. Строгий 40-дневный пост окончен. Кстати, православные верующие отмечают Рождество Христово целых 12 дней. Именно столько длятся Святки или святые дни - время добрых дел и общения с близкими, вплоть до Крещения.