Рождество Пресвятой Богородицы празднуют православные верующие

21 сентября православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник открывает новый церковный год и является одним из двенадцати самых почитаемых в христианском календаре.

История Евангелия - Нового Завета и предыстория христианства начинается с появления на свет маленькой девочки, которую ее родители Иоаким и Анна назвали Марией. Согласно письменным источникам, отмечать день рождения Матери Иисуса Христа - Пресвятой Богородицы верующие начали еще в V веке.