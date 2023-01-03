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Морозы возвращаются - 7 января в Беларуси ожидается до - 23

В Беларуси в первую неделю нового года будет ветрено и сыро. Завтра прогнозируются кратковременные осадки - мокрый снег и дождь. На дорогах скользко и туманно. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 2 до 4 с плюсом. В четверг погодные условия осложнит сильный ветер, затяжные осадки и налипание мокрого снега. По стране ночью прогнозируется до минус 3, днем воздух прогреется до 9 градусов.

Рождество прогнозируется по-настоящему морозным, со снегом и гололедом. Ночью 7 января в отдельных уголках страны столбик термометра опустится даже до минус 23 градусов.

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