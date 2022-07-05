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Розовое море в Ботаническом саду

"Майор Гагарин", "Айсберг", "Глория Дэй", "Рубин". Самый расцвет июльских роз! Более 300 сортов в Центральном ботаническом саду. Здесь собрано много цветов, которые чудесно используются в ландшафтном озеленении, нетребовательные и легкие в уходе. В коллекции сада цветы немецкой и французской селекции. Среди них древние виды, которым более 100 лет. Именно эти лепестковые образы сейчас в тренде садоводов.

А вот коллекция пионов, которая насчитывает более 340 сортов, завершает свое цветение. В этом году их период цветения задержался на несколько недель благодаря холодной весне. Однако жаркое лето упорядочило цветение всех сортов цветов.

Самый устойчивый сорт пионы - "Вечерняя Москва", который почти никогда не болеет, но хит сезона - "Жемчужная россыпь".

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