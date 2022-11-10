Розыгрыш Белпочты - новая уловка мошенников

Пользователи различных мессенджеров стали получать сообщения с ссылкой на приглашение поучаствовать в розыгрыше к 60-летию РУП "Белпочта". Об этом пишет БелТА со ссылкой на Telegram-канал унитарного предприятия.



В ведомстве сообщили, что РУП "Белпочта" не рассылает подобные сообщения и не проводит никаких розыгрышей. Попросили не переходить по указанным ссылкам.



Подобные спам-рассылки в мессенджерах от имени известных организаций обычно совершают мошенники.