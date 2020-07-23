3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Рубашка поло - базовая вещь мужского гардероба. Тренды и ошибки
Что в тренде?
Рубашка поло - базовая вещь мужского гардероба. То есть, отлично сочетается со многими предметами одежды. Футболка с короткими рукавами и воротником всегда в моде, всем идет, везде уместна. Для офиса и деловых встреч предназначены черные и белые поло, для свиданий и дружеских посиделок созданы принтованные и пастельные тенниски, яркие цвета - для занятий спортом и активного отдыха.
Трендовый образ №1
От небрежного спортивного вида не осталось и следа. Перед нами стильный молодой человек. Тенниску поло мы дополнили джоггерами - брюками на резинке, а также бомбером. Вместо банальных кроссовок - легкие эспадрильи из замши. Весь образ выдержан в единой цветовой гамме, даже очки - зеленого оттенка.
Трендовый образ №2
Тенниска поло органично выглядит и в респектабельных образах. Перед нами молодой и перспективный парень. Бежевому цвету комплементарен синий. А достоинства синих вещей подчеркивают коричневые туфли. За презентабельность отвечают классические брюки, кожаная куртка и стильные лоферы. И здесь уместны носки - контрастные, длинные, в тон поло. Завершающий штрих - очки Джеймса Бонда.
Модные выводы
- Тенниска с джинсами и кроссовками - довольно небрежный и слишком распространенный образ.
- Рубашка поло гораздо достойнее выглядит с классическими брюками, кожаной курткой и туфлями.
- Джоггеры и бомбер родственных природных оттенков - более расслабленная, но не менее стильная компания для бежевой поло.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов