Рубашка поло - базовая вещь мужского гардероба. Тренды и ошибки

Что в тренде?

Рубашка поло - базовая вещь мужского гардероба. То есть, отлично сочетается со многими предметами одежды. Футболка с короткими рукавами и воротником всегда в моде, всем идет, везде уместна. Для офиса и деловых встреч предназначены черные и белые поло, для свиданий и дружеских посиделок созданы принтованные и пастельные тенниски, яркие цвета - для занятий спортом и активного отдыха.

Трендовый образ №1

От небрежного спортивного вида не осталось и следа. Перед нами стильный молодой человек. Тенниску поло мы дополнили джоггерами - брюками на резинке, а также бомбером. Вместо банальных кроссовок - легкие эспадрильи из замши. Весь образ выдержан в единой цветовой гамме, даже очки - зеленого оттенка.

Трендовый образ №2

Тенниска поло органично выглядит и в респектабельных образах. Перед нами молодой и перспективный парень. Бежевому цвету комплементарен синий. А достоинства синих вещей подчеркивают коричневые туфли. За презентабельность отвечают классические брюки, кожаная куртка и стильные лоферы. И здесь уместны носки - контрастные, длинные, в тон поло. Завершающий штрих - очки Джеймса Бонда.

Модные выводы