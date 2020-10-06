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Рубленый форшмак с творожным сыром
Возьмем:
- 150 граммов филе сельди,
- 80 граммов творожного сыра,
- 1 столовую ложку сметаны,
- пучок укропа,
- крекеры.
Филе сельди нарезаем и отправляем в чашу для блендера.
Сельдь является источником незаменимых белков. Как утверждают ученые, ее употребление в несколько раз полезнее говядины или свинины.
К сельди добавляем сливочный сыр и ложку сметаны. С помощью блендера перебиваем продукты, но при этом следим, чтобы сельдь не стала пастой, чтобы остались небольшие кусочки. Всю массу выкладываем на пищевую пленку, формируем рулетик, края закручиваем как конфету. Отправляем эту "конфету" в морозилку минут на 15. Тем временем очень мелко нарезаем вымытый и высушенный укроп.
Укроп полезен свойством укреплять нервную систему, оказывать легкое седативное действие, устранять бессонницу.
Достаем форшмак из морозилки, аккуратно разматываем пищевую пленку, аккуратно обсыпаем форшмак укропом со всех сторон. Нарезаем рулетик на кружочки, выкладываем кружочки на крекеры и подаем к столу.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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