Рубрика "Антифейк" о ситуации в Украине

Информационная война нацелена на умы и сердца людей. Оказавшись под перекрестным огнем дезинформации, человек может натворить много зла и себе, и другим. Целые Геббельс-команды, обученные натовскими спецами, круглосуточно, словно конвейер передергивают новости, факты, историю, нарушая все нормы этики и права. Рубрика "Антифейк" с рассказом о том, как красивая картинка "священной войны" оборачивается грязной изнанкой, если проверять факты (видео).