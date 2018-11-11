Как молодые белорусы заново открывают для себя малую родину

Хозяйский подход - залог успеха в любом деле. В том числе и на хлебной ниве. Ведь именно от руководителя зависит, какие плоды будет пожинать сельхозпредприятие. Оправдать доверие коллектива и поддерживать высокую планку - такую задачу уже в первые дни работы поставил перед собой молодой руководитель Иван Юрашек. Директор уверен: хозяйский подход должен быть в крови.

Он возглавил хозяйство в 25 лет. О работе в аграрной сфере мечтал еще со школьных лет. Поэтому осознанно выбрал сельскохозяйственную профессию. И говорит, ничуть не пожалел. Сюжет "Главного эфира" из северного региона страны.

Быть мобильным обязывает должность. В свои двадцать семь Иван Юрашек - уже директор сельхозпредприятия. ОАО "Турково" он возглавил без малого два года назад. И тут же вошел в пятерку самых молодых руководителей в сфере АПК северного региона страны. Хозяйство досталось успешное. И теперь важно, уверен молодой управленец, оправдать доверие коллектива.

В августе ОАО "Турково" посетил Глава государства. Для молодого руководителя визит стал важным экзаменом и стимулом держать высокую планку.

Хозяйский подход молодой руководитель показал с первых дней на посту директора. На зерновом складе появилась новая кровля и телятник. Также в Турково построили еще одну сенажную траншею. Ведь хранить корм для животных, говорит молодой руководитель, нужно только по технологии. Кстати, в хозяйстве поголовье - более трех тысяч. Шестьдесят процентов молока - класса экстра, остальное - высшего сорта.

Уборочную кампанию хозяйство завершило в числе первых в Миорском районе. Но это совсем не повод расслабляться. Работы всегда хватает. Тем более закладывать основу будущего урожая нужно уже сейчас. Сейчас на полях поднимают зябь, в мастерских идет ремонт техники. Всего в хозяйстве работают более ста тридцати человек. В основном это молодые и перспективные специалисты.

Сельхозпредприятие заботится о своих работниках. Хозяйство предоставляет комфортное жилье. Для молодых специалистов это стимул работать на земле. Таких домов уже построили более тридцати. И на этой цифре в Турково останавливаться не намерены.

Иван Юрашек - потомственный аграрий. С выбором профессии определился, еще будучи студентом. Прежде чем возглавить хозяйство, семь лет отработал на комбайне. Кстати, молодежный экипаж всегда был в числе лидеров. Сейчас на достойный результат руководитель нацеливает всех работников хозяйства. Ведь сельский труд требует полной отдачи.

После окончания Горецкой сельхозакадемии Иван Юрашек, не раздумывая, вернулся на малую родину. Но уже не один. Во время учебы познакомился с будущей женой. Елена, как и супруг, - агроном по образованию. Сейчас семья воспитывает дочерей Полину и Маргариту.