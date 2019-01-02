Рубрика "Дело молодых". Алексей Короткий, главный врач Оршанской центральной поликлиники

В чрезвычайной ситуации важно быть профессионалом своего дела. В этом убежден и глава медицинской службы Оршанского района. Алексею Короткому 34 года. Он потомственный врач, выпускник Витебского медуниверситета, пользуется авторитетом среди коллег: и тех, с кем начинал, и тех, у кого учился. Молодой руководитель отвечает почти за полсотни медицинских учреждений, более чем за 3 тысячи сотрудников и свыше 156 тысяч обслуживаемого населения.

Ольга Масловская расспросила о профессии и роли руководителя нового героя нашей рубрики "Дело молодых".

Четыре месяца как врач-травматолог Алексей Короткий не был в операционной. В сентябре 2018-го он возглавил медицинскую службу Оршанского района, и пока административная работа забирает все время. Но бросать практику потомственный медик не намерен. Убежден: главный врач должен лечить, быть в курсе новых методик и внедрять их в своем регионе.

Четыре года Алексей Короткий работал главным врачом Дубровенского района. Но Орша для него не новый регион - здесь начинал трудовую деятельность после получения диплома. Система здравоохранения Оршанского района - это несколько десятков лечебных учреждений, где обслуживаются более 156 тысяч жителей района, а еще частично население соседних - Толочинского и Дубровенского. В 2018-м с открытием нового корпуса оршанской больницы имени Семашко в регион пришли самые современные медицинские технологии.

После модернизации городская больница имени Семашко стала серьезным, а по некоторым позициям лучшим медицинским центром в Витебской области. За прошедший год здесь освоили сразу несколько десятков новых видов лечения.

Например, протезирование тазобедренного сустава. Местные специалисты за месяц ликвидировали очередь, состоявшую из трех десятков оршанцев. Среди пациентов была и 91-летняя фактически обездвиженная бабушка, которая после протезирования из больницы ушла на своих ногах. Никогда раньше в Орше не выполняли операции на сосудах. С марта 2018-го уже более 400 вмешательств.

В подчинении у Алексея Короткого более трех тысяч сотрудников. К слову, средний возраст коллектива всего 37 лет. Тот случай, когда молодость и опыт уже не противоречащие друг другу понятия.

Так, оршанские медики одними из первых в стране освоили "цифровую медицину". Вместо бумажных рецептов и карточек электронные документы, а у каждого врача скорой планшет с анамнезом пациента.