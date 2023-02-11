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Рубрика "Итоги недели"

Пока Беларусь закладывает в новые законопроекты принципы социальной справедливости, власти Евросоюза равнодушно наблюдают за тем, как целые отрасли сползают в пропасть банкротства, а люди выходят на протесты.

Открываем границы для соседей, в то время как Польша строит забор и закрывает пункты пропуска. Белорусы отправляются на помощь в пострадавшие регионы Азии, а США, молча наблюдают за происходящим.

Значимые события недели в рубрике АТН. Подробности в видео.

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