Рубрика "Итоги недели"

Экономика и безопасность - два ключевых направления, которым Беларусь традиционно уделяет много внимания. Геополитика заставляет держать руку на пульсе и вместе с союзниками искать новые пути укрепления региональных позиций.



Заявления и события последних дней только подтверждают - голос Беларуси не просто слышат, к нему прислушиваются.