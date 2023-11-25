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Рубрика "Итоги недели"

Экономика и безопасность - два ключевых направления, которым Беларусь традиционно уделяет много внимания. Геополитика заставляет держать руку на пульсе и вместе с союзниками искать новые пути укрепления региональных позиций.

Заявления и события последних дней только подтверждают - голос Беларуси не просто слышат, к нему прислушиваются.

Юлия Алферова расскажет об информационной картине недели. Подробности в видео.

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