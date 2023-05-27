Рубрика "Итоги недели"

Подготовка кадров и укомплектованность больниц, наращивание доли отечественных лекарств и отношение врача к пациентам без дележки на важных и не очень.



Жестко и по делу. Поставлены конкретные задачи - все пробелы должны быть заполнены до конца года. Как? Некую дорожную карту в ближайшее время представят главе государства.



Бюджет закрывает все расходы на медицину - в этом году на здравоохранение выделено больше 2 миллиардов. Это в то время как европейцы из своего кармана отчисляют за медстраховки, которые порой и половины расходов на лечение не покрывают. Точно не о здоровье думают и в США, а как бы закрыть госдолг, что на пороге пикового уровня. Ежегодные расходы США превышают доходы примерно на триллион долларов.



Беларусь же уверенно наращивает ВВП. Да, в прошлом году просели - не на 20%, как прогнозировали недоброжелатели, а меньше чем на 5%. Уже догоняем, и в пятый раз в этом году снижаем ставку рефинансирования. С 31 мая она составит 9,75% годовых. До конца года и вовсе планируем отказаться от расчетов в долларах и евро с Россией и другими странами ЕАЭС.



Время объединяться и действовать! И перспективы гораздо шире - как минимум территория ЕАЭС. В прошлом году рекордно выросла взаимная торговля в союзе - плюс 14%. Продвинулись в вопросах промышленной кооперации. Во время саммита в Москве принято решение финансово содействовать таким проектам за счет бюджета ЕАЭС. Интеграция без конфронтации - к этому призывает участников Минск.



Конечно же, звучали вопросы безопасности. Журналисты интересовались сохранностью ядерного оружия (поскольку накануне Беларусь и Россия подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия на территории нашей страны) и реакцией белорусского Президента на польские провокации.



Очевидно, боевое настроение Польши поддерживают все меньше европейцев. Во время саммита ЕС в Брюсселе отказ Венгрии в новых поставках оружия Украине вызвал истерику у главы МИД Германии.



Пока там наращивают вооружение и обсуждают новые транши для разжигания вооруженного конфликта, Беларусь снова заявляет о готовности предоставить площадку для мирных переговоров. Но только сама Украина такие решения давно не принимает.



А вот, собственно, на что способна и сама Украина: накануне возбудили уголовное дело по факту отдыха детей из Донбасса и Запорожья в Беларуси. Якобы 2 тысячи детей вывезли насильственно.