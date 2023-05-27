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Рубрика "Итоги недели"
Пока в Беларуси перезагружают систему здравоохранения, чтобы качественная медпомощь была в каждой деревне, европейцы копят на страховки, которые отчасти не покрывают лечение в больницах. Наращиваем ВВП и уже в пятый раз за год снижаем ставку рефинансирования, пока расходы США превышают доходы примерно на триллион долларов. Промышленная кооперация в ЕАЭС и призывы Минска к интеграции без конфронтации - весомый ответ на санкционное давление.
Юлия Алферова подвела итоги недели. Чем активнее высокие технологии приходят в регионы, тем менее доступной становится помощь для людей - так ли это? Ревизия здравоохранения - самая обсуждаемая тема недели. Обстоятельный разговор о порядке в медицине. Качество и доступность - главные критерии, придуманные не сегодня. В то же время нарушений межведомственной группой, проверившей работу восьми десятков больниц, выявлено немало и по первой части, и по второй. Сократили ФАПы на селе, создали очереди из тысячи ожидающих.
Подготовка кадров и укомплектованность больниц, наращивание доли отечественных лекарств и отношение врача к пациентам без дележки на важных и не очень.
Жестко и по делу. Поставлены конкретные задачи - все пробелы должны быть заполнены до конца года. Как? Некую дорожную карту в ближайшее время представят главе государства.
Бюджет закрывает все расходы на медицину - в этом году на здравоохранение выделено больше 2 миллиардов. Это в то время как европейцы из своего кармана отчисляют за медстраховки, которые порой и половины расходов на лечение не покрывают. Точно не о здоровье думают и в США, а как бы закрыть госдолг, что на пороге пикового уровня. Ежегодные расходы США превышают доходы примерно на триллион долларов.
Беларусь же уверенно наращивает ВВП. Да, в прошлом году просели - не на 20%, как прогнозировали недоброжелатели, а меньше чем на 5%. Уже догоняем, и в пятый раз в этом году снижаем ставку рефинансирования. С 31 мая она составит 9,75% годовых. До конца года и вовсе планируем отказаться от расчетов в долларах и евро с Россией и другими странами ЕАЭС.
Время объединяться и действовать! И перспективы гораздо шире - как минимум территория ЕАЭС. В прошлом году рекордно выросла взаимная торговля в союзе - плюс 14%. Продвинулись в вопросах промышленной кооперации. Во время саммита в Москве принято решение финансово содействовать таким проектам за счет бюджета ЕАЭС. Интеграция без конфронтации - к этому призывает участников Минск.
Конечно же, звучали вопросы безопасности. Журналисты интересовались сохранностью ядерного оружия (поскольку накануне Беларусь и Россия подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия на территории нашей страны) и реакцией белорусского Президента на польские провокации.
Очевидно, боевое настроение Польши поддерживают все меньше европейцев. Во время саммита ЕС в Брюсселе отказ Венгрии в новых поставках оружия Украине вызвал истерику у главы МИД Германии.
Пока там наращивают вооружение и обсуждают новые транши для разжигания вооруженного конфликта, Беларусь снова заявляет о готовности предоставить площадку для мирных переговоров. Но только сама Украина такие решения давно не принимает.
А вот, собственно, на что способна и сама Украина: накануне возбудили уголовное дело по факту отдыха детей из Донбасса и Запорожья в Беларуси. Якобы 2 тысячи детей вывезли насильственно.
Такие решения красноречиво показывают, к чему ведет Украину европеизация. Там возбуждают уголовные дела за помощь, в Беларуси же есть шанс на помилование даже у тех, кто запутался в 2020-м. Роману Протасевичу грозило 8 лет тюрьмы. Раскаялся и помогал следствию. Признал, что поддался внешнему влиянию. Понимание, что действовал не в интересах своих земляков и точно не своей страны, пришло не сразу. Уверена, откликается если не правительству, то простым украинцам.
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