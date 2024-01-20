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Рубрика "Итоги недели" - важные события уходящих семи дней

Беларусь готовится к единому дню голосования. На неделе стало известно количество выдвиженцев, которые претендуют на звание кандидата в депутаты всех уровней. Кто из них войдет в стадию агитации, станет понятно после проверки документов.

О важных событиях уходящей недели рассказала Юлия Алферова. Подробности в видео.

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