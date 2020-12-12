Рубрика Марии Петрашко "Успеть до полуночи". Байден или Трамп?

Вернемся к событиям в США и обсудим, как разворачивалась эта президентская гонка. До разрешения главной американской интриги остаются считанные дни - уже 14 декабря, в понедельник, коллегия выборщиков США окончательно определится, кто станет 46-м американским президентом: Байден или Трамп. От этого выбора зависит и расстановка сил на международной арене.