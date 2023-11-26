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"Место для жизни": как развивается и чем привлекает белорусский городок - Барановичи
Барановичи - второй по величине город Брестской области. Он расширяет свои границы не только внутри страны. Провокации от западных соседей не мешают, а наоборот, дают зеленый свет для развития производственного сектора: почти на 20 % к уровню прошлого года выросла зарплата, экспорт увеличился на 13 %. А в секторе предпринимательства в этом году создали почти 90 новых предприятий.
Ставку делают и на масштабный проект, связанный с индустриальным парком. Это будет инкубатор в формате промышленной гостиницы, где смогут размещаться средние и крупные производства. Уникальный парк животных, популярный стритфуд и вирусная песня белорусского городка - подробности в рубрике "Место для жизни".
История уникального парка животных в Барановичском районе началась около 12 лет назад. Небольшой живой уголок для сотрудников мебельного предприятия, к которому относится парк, превратился в невероятный мир. Больше тысячи животных и птиц поселились на площади в 344 гектара. А гостями стали жители из России, Литвы, Латвии, Америки, Италии, Китая - всего больше 370 тысяч человек за этот год.
Мы приехали из Московской области. Посмотрели в интернете, очень популярное место.
Животных можно трогать, и они очень контактные.
Такое ощущение, что они здесь счастливые, не как в обычном зоопарке. Они здесь живут своей счастливой жизнью.
Каждый день - осмотр всей территории, осмотр всех животных. Кормим зимой сеном, корнеплодами(морковь, тыковка), есть у животных также солевые лизунцы, ветки разные.
Планы у нас грандиозные. Парк огромный. В будущем будет разделен на 4 локации. Люди на своем транспорте будут проезжать между большими вольерами, можно угощать кормом животных. Также зона сафари, где будут слоны, бегемоты.
А вот парк деревянных животных и птиц находится прямо в Барановичской художественной школе искусств. Сергей не только из обычного полена умеет создавать шедевры и видеть уникальность в простых вещах, но и учит этому детей.
Начиная с пятых классов дети приходят. Ремеслу научить несложно, сложнее научить выработать взгляд художника. Я прожил в разных областях, есть с чем сравнить и свою Брестскую область я люблю.
Есть в Барановичах и популярный стритфуд. Наверняка, о нем слышали многие. На местной пешеходной улице "лодочка" держится на плаву уже почти 30 лет и стала кулинарным брендом города.
Рецепт не меняется с годами, и он удачный. В то же время быстрое обслуживание
Тот самый рецепт разрабатывали около трех месяцев.
Сначала булочки были мягкими, не отлипали от аппарата. После 3-4 месяцев получилось такое, что нравится всем. В летний период мы можем продавать 200, 300, 500.
Барановичи - густо населенный город - больше 173 тысяч человек, второй по величине в Брестской области. Поэтому акцент на строительство. В этом году планируют сдать 82 тысячи квадратных метров жилья.
Внимание и развитию детей. Средняя школа номер один - символично, но действительно, в районе самая молодая, большая (обучается почти две тысячи человек) и технически оснащенная. А еще танцующая. Здесь практикуют подвижные перемены.
В школе создано 8 лабораторий по разным направлениям, где дети программируют на языке Scratch, из бумаги и ткани создают уникальные фигуры, проектируют космические изобретения и даже выращивают муравьев.
Мы сотрудничаем с городом-побратимом - Магадан. Налажено сотрудничество со СШ № 17 г. Кузнецка. Сотрудничаем с Псковским госуниверситетом. В этом учебном году у нас открыт пятый кикоинский класс по формированию у ребят конвергентного мышления.
В Барановичах около 40 крупных предприятий. Профиль различный: производят косметику, хлебобулочные изделия, обувь для активного отдыха, мебель. Свой бренд воды в городе уже больше 20 лет. И это единственное в мире производство, кто в промышленных масштабах настаивает воду на кремнии.
Наша вода четырежды победила в номинации "Лучший товар РБ".
Кроме этого, по всему городу стоят аппараты с "живой" водой. А жители еще и выигрывают в цене.
Быть востребованными на внутреннем и внешнем рынках помогли и санкции. В частности, барановичское предприятие по производству порошков и жидких моющих средств закрывает любые потребности белорусского покупателя: бытовая химия эконом- и премиум-класса, детская серия с гипоаллергенной отдушкой. В этом году появилась новая линейка для шерсти. И все это не хуже западных аналогов.
Порошки в принципе - это одно и то же сырье, которое используют все производители, здесь основное - это уделять внимание качеству продукции. На нашем предприятии мы не используем хлор. Большой ассортимент средств для мытья посуды, суржа, средство для стекол. В этом году решили освоить еще отбеливатель.
Основная задача - насытить белорусский рынок, примерно 20 % мы поставляем на экспортный рынок в РФ, Казахстан, Молдова, Кыргызстан.
В Барановичах экспорт товаров и услуг за 10 месяцев - 120 миллионов долларов. В пуле международного сотрудничества 25 стран.
У нас сотрудничество с Турцией, Китай, Казахстаном. Поставки в Литву никуда не ушли. Мебельщики приросли все к уровню прошлого года по производству. Если раньше поставляли в Польшу, сейчас приросли в Россию, выиграли не только в темпах, но и в ценах - она более маржинальна, чем в странах Европы. Подтверждаем цифрами - экспорт вырос на 13 %.
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