Рубрика "Мнение". Протестный потенциал

В Беларуси продолжается главная политическая кампания года. Инициативные группы собирают подписи за выдвижение своих кандидатов. К сожалению, некоторые сборщики предпочитают использовать пикеты не по назначению. От определенных групп звучат открытые призывы к протесту и майданам. Не обошлось и без потасовок с правоохранителями... К чему это может привести - легко увидеть, заглянув за океан.



Весь мир наблюдает за тем, как на протесты и беспорядки реагирует демократическая Америка. Жестко, с применением силы, недолго думая о том, чтобы хотя бы сохранить "маску" соблюдения пресловутых прав. Когда речь идет о безопасности и жизни людей - не до заигрываний в демократию.



Впору вводить войска. Об этом открыто говорит президент Трамп. Обещая десять лет тюрьмы тем, кто вышел на улицы - для грабежа и разбоя, простите - протестов. Как охраняют закон и порядок? Подробности - в рубрике "Мнение".



Рассказывает Анатолий Липецкий.



Потенциальные кандидаты продолжают собирать подписи. Кто-то спокойно работает в рамках законодательства, ну а кто-то решился пойти своим (точнее проторенным в некоторых постсоветских странах) путем. Пикеты, еще раз напомним, по сбору подписей, превратились в шоу (что неплохо для выборов) и митинги (чего уж точно сейчас нельзя делать), тем более с призывами к протестам и белорусскому Майдану. Похоже, кое-кого украинский Майдан, так ничему и не научил.





Самым резонансным случился пикет в Гродно

Где на местном "майданчике" блогер Тихановский собирал подписи за свою супругу. Чем все закончилось - мы все видели на уже известных кадрах: перепалка с женщиной, вмешательство милиции и вспыхнувшая за секунду потасовка. Ее результат тоже известен всем - один милиционер на земле, второй устоял, но оба позже оказались в больнице.

Самых активных участников инцидента задержали, как и главного оратора пикета, того самого, что в стримах не скрывал - выборы его не интересуют. Интересует протестный, т.е. майданный потенциал. Событие резонансное, и на ближайшие дни дискуссия перекочевала - ну, разумеется, в просторы интернета. Так сказать, на территорию блогеров и завсегдатаев форумов.

"Провокация"

, кричали они.

"Прекратите превращать сбор подписей в балаган и нагнетать обстановку в стране"

- говорили другие: депутаты, политологи, спортсмены, журналисты, учителя и врачи. Несколько десятков самых известных из них примерно с такими словами обратились на страницах в своих социальных сетях! И здесь страна узнала, что такое свобода слова по версии группы поддержки того самого оратора с микрофоном!

Известных и не очень, заслуженных и не очень, но имеющую свою, отличную от них точку зрения белорусов, просто облили потоками грязи. И это - если повезло! Многим просто открыто намекнули на необходимость поберечь свою жизнь - скриншоты этих сообщений на ваших экранах. Так о какой провокации вы рассуждаете, если провоцируете друг друга на подобное? И что это за сведение счетов и травля людей за их мнение?

Самым удивительным и абсурдным в этой ситуации является то, что именно нетерпимость к иной точке зрения ставят в упрек нынешней власти ее оппоненты. Причем травля идет по всем фронтам - на упреждение начался шантаж потенциальных членов избирательных комиссий, чаще среди тех, кто еще осенью проводили выборы в парламент. Достается и им самим, и их детям, и даже родителям…

Меры в отношении тех, кто на том самом гродненском пикете проводил перепись "протестного потенциала" бурно обсуждается в их кругах. Мол, жестковато как-то, в демократической стране так никогда бы не случилось! Да ладно? Не будем рассказывать тысячу и одну историю, как в Европе правительства разных стран действует, когда дело выходит за рамки закона.

Соединенные Штатысегодня пылают в буквальном смысле этого слова

Расскажем вам одну историю, но самую свежую. Давайте перенесемся в Соединенные Штаты, которые сегодня пылают - в буквальном смысле этого слова. Там против людей власть готова направить даже армию, которая в принципе используется для борьбы с внешней угрозой и внешним противником.

На что может пойти государство ради мира и спокойствия абсолютного большинства - с тревогой наблюдает сейчас весь мир. Погромы, поджоги и грабежи в Америке длятся уже неделю и потребовали от президента США исключительных мер. И вот там, на улицах многих американских городов, сейчас повсюду полиция, спецназ и военные. С демонстрантами обходятся по-американски: слезоточивый газ, резиновые пули, жесткие разгоны. Всего в столкновениях погибло уже около 40 человек, и каждая ночь уносит еще по 5-10 жизней.

Центральные кварталы крупных городов, занятые магазинами и банками, разграблены и частично уничтожены вандалами и пожарами - это касается Вашингтона, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Миннеаполиса и других. Навести порядок призваны и около 20 тысяч нацгвардейцев.

Пострадали и многие журналисты. Полиция с представителями СМИ не церемонится. В Миннеаполисе в прямом эфире был арестован репортер CNN. Минувшим вечером тоже в прямом эфире были избиты полицейскими корреспонденты австралийского 7-го канала.

Всего пострадали десятки представителей СМИ из разных стран. И вот уже жесткостью в отношении прессы озаботились в ОБСЕ. О безопасной работе СМИ в США высказался

представитель Организации Арлем Дезир:

"Многие из этих инцидентов были связаны с арестами и применением силы полицией", с использованием резиновых пуль, слезоточивого газа, перцовых баллончиков и актами насилия со стороны протестующих. "Я призываю власти проявлять сдержанность и обеспечивать, чтобы журналисты могли работать безопасно при освещении общественных протестов".

Страсти кипят по обе стороны щитов. В Атланте двое полицейских арестованы, трое - отстранены от работы. Все из-за того, что в Сеть попали видеозаписи с их нагрудных камер, где видно, как они с помощью электрошокера достают из автомобиля девушку и парня.

Когда Дональду Трампу пришлось спуститься даже в подземный бункер - стало понятно: теперь демонстрантам точно мало не покажется. Происходящее в стране президент назвал внутренним терроризмом и потребовал от регионального начальства восстановить порядок незамедлительно. Чтобы подавить в стране беспорядки, бандитизм и откровенный хаос, американский лидер готов подключить военных. О готовности привлечь армию Трамп заявил в своем недавнем обращении перед Белым домом. Пули у солдат далеко не резиновые - и порядок, если понадобится, наведут быстро. Вопрос - какой ценой.

Между тем главы многих городов и штатов медлят с введением комендантского часа и мобилизацией нацгвардии по довольно стыдной причине. На дворе - год выборов: исполнить приказание Трампа и проявить жесткость - это означает, фактически, поддержать президента и выступить на стороне республиканцев, что для демократа - так себе поступок. Но президент непреклонен, и в свободной Америке у каждого губернатора теперь есть своя методичка. На телеконференции Трамп довел ее лично.

Дональд Трамп, президент США:

"Вы должны арестовать людей, вы должны выслеживать людей, вы должны посадить их в тюрьму на 10 лет, и вы больше никогда не увидите эту дрянь снова".