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Рубрика "Мы это сделали!". О туризме по-белорусски
Туристический сезон - 2020 в разгаре. Несмотря на пандемию, страны открывают свои границы для путешественников со всего мира. Белорусы уже летают на отдых в Албанию и ждут открытия рейсов в Турцию - это случится совсем скоро. А там подтянутся чартеры в Египет, Болгарию и Грецию.
И пусть заграничных вариантов с каждой неделей становится все больше, туркомпании рекомендуют не забывать и об отдыхе внутри страны. Санатории и агроусадьбы - это наши бренды, которые знают и ценят за рубежом. Мы продолжаем рубрику "Мы это сделали!". Сегодня поговорим о туризме по-белорусски.
Рекордный 2019-й для белорусскихздравниц:1 389 000отдохнувших присамойвысокойзаполняемостиза 10 лет
Нарочь. Все, за что любят Беларусь за рубежом: леса, озера, да и просто благоприятный климат, - соединилось именно здесь. Добавили медицинскую составляющую - и получился популярный советский курорт. В 90-е задачей было все это сохранить, старались поддержать всех. А уже в середине двухтысячных отрасль получила мощный импульс для развития.
У новых клиентов и новые запросы. Это прежде всего комфорт. К примеру, в "Приозерном"пришлось расширять номера и обновлять линейку питания. Еще один шаг навстречу рынку - открытие современного спа-центра. Сегодня санаторий работает фактически по системе all inclusive. И это привлекает больше туристов.
Подход к каждому клиенту индивидуальный. В первый день терапевт назначит все необходимые процедуры, а дальше возьмет на контроль весь лечебный процесс. И так в каждом из сотни белорусских санаториев. К слову, они располагаются не только на Нарочи или, к примеру, в Браславе. Есть все условия для того, чтобы привлечь туриста в каждый уголок Беларуси.
Количество усадеб в Беларуси стабильно растет - за прошлый год на 12 %
Это подворье одним из первых влилось в новое течение в индустрии. Минчанин Дмитрий Наконечный любил сплавляться по местному водохранилищу. Одно из самых ярких впечатлений - заброшенное историческое здание на берегу. Не раздумывая, решил выкупить и восстановить. И если сначала дом стал местом отдыха только для себя, то со временем здешние красоты стали привлекать все больше людей.
Новым указом о развитии агроэкотуризма ведение такого бизнеса еще больше упростили. У владельцев домиков в деревне официально появилась возможность зарабатывать на свадьбах и корпоративах. И все за ту же одну базовую в год. Сегодня хозяева усадеб развивают сельский туризм сообща. Вместе продвигают услуги и обмениваются гостями.
Количество усадеб в Беларуси стабильно растет - за прошлый год на 12 %. Теперь их почти три тысячи (2 800). Туризм в стиле эко пользуется большой популярностью: в 2019 полмиллиона посетителей (514 000) из 78 стран! Такая статистика - во многом заслуга безвизового режима.
Безвиз туристам в помощь
Тогда стало возможным взять велосипед на территории Польши и закончить поездку уже в Беларуси. Востребованность таких путешествий показала: опыт нужно распространить на всю страну. Это сделали в начале 2017. Пять дней без виз для тех, кто попадает в страну в Национальном аэропорту Минск. За год - плюс 80 000 иностранцев. В 2018 пошли на беспрецедентный шаг: теперь в таком формате гости из-за рубежа могут находиться в Беларуси месяц. И нам есть что показать.
И еще больше возможностей на совместной территории Брестской и Гродненской областей. С ноября 2019 туда можно попасть без визы через наземные пункты пропуска.
Национальные парки, водные каналы, мемориалы и памятники архитектуры - все это стало доступно иностранному туристу благодаря безвизу. В таком формате в Беларусь приехали около 700 000 человек. Особенно большой наплыв наблюдается во время глобальных событий, важных для всего мира. Опыт II Европейских игр показал: мы сумели принять гостей со всей Европы, показать им не только столицу, но и каждый уголок нашей страны и увеличить доходы от туризма. В таком же режиме работаем и сейчас. И говорим: "Мы это сделали!"
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