Рубрика "Наше право": Конституцию БССР 1937 года называли сталинской

Конституция БССР 1937 года. Ее называли сталинской. Нововведение документа - доминирование Коммунистической партии. Также свод законов ввел новые органы госуправления. На законодательном уровне были утверждены пословицы и поговорки в статьях о труде. Также документ закрепил новые геральдические символы республики. Эволюция и корректировка Основного закона страны - в рубрике "Наше право".