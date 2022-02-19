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Рубрика "Наше право" об истоках белорусской государственности
Впервые право свободно распоряжаться своим имением на законодательном уровне было закреплено Вторым Статутом Великого княжества Литовского. "Беларусь 1" продолжает знакомить вас с истоками белорусской государственности. Документ вступил в силу в 1566 году. Руководителем комиссии по разработке выступил Николай Радзивилл Черный - тот самый, кто выдал Берестейскую Библию. Законодательный акт вышел в рукописном виде на белорусском языке. Документ определял нормы конституционного права и ввел презумпцию невиновности, став образцом для других стран.
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