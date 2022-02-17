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Эволюция и корректировка конституционных законов Беларуси - в рубрике "Наше право"

Конституция БССР 1927 года официально утвердила четыре государственных языка и новые госсимволы. Главный закон обозначил и столицу республики. Право на труд называлось достижением человека. Эволюция и корректировка конституционных законов Беларуси - в рубрике "Наше право".

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