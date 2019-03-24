Рубрика "#Найти правду". Случай на Витебщине cвязан с вредными условиями труда

При подготовке рубрики, которую мы дальше представим в "Главном эфире", репортеры Агентства теленовостей уже не раз сталкивались с человеческой болью и проблемами, которые на первый взгляд казались неразрешимыми. Это истории, где выход из ситуации подсказывают специалисты профсоюзов. Вместе с людьми, права которых были нарушены, они отстаивают правду.



В ситуации, в которую попал герой нашего нового репортажа, решающую роль, как это ни странно, сыграл всего один документ. Он стоил газосварщику не только нервов, но и километров хождений по инстанциям. Алеся Высоцкая о деталях запутанной истории.