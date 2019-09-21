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Рубрика "Объективно". Знаковые места Гродненской области

Гродненская область хранит много интересных и малоизвестных фактов. Мы продолжаем рассказ о самых знаковых местах. Сегодня в виде фотозарисовок. Смотрите в нашей совместной рубрике с Белорусским телеграфным агентством "Объективно".

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