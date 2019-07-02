На параде 3 июля впервые пройдут сотрудники ОМОНа, а также сводный расчет девушек

Четыре коробки в этом году на параде представит Министерство внутренних дел. Кроме традиционных - от факультета внутренних войск Военной академии и войсковой части 3214 - впервые пройдут сотрудники ОМОНа, а также сводный расчет девушек. О последних приготовлениях белорусских милиционеров в рубрике "Парадный расчет" расскажет Александр Камович.

Органы правопорядка традиционно представляют две парадные коробки



В военных парадах независимой Беларуси органы правопорядка традиционно представляют две парадные коробки - факультета внутренних войск Военной академии, а также третьей отдельной Краснознаменной бригады специального назначения, подразделения которой во время войны освобождали страну от немецко-фашистских захватчиков.

В этом году в парадном расчете впервые примут участие и бойцы белорусского ОМОНа. Строгие цвета, чеканный шаг: во время тренировок колонна правоохранителей ничем не уступает коробкам военных.

Цокот женских туфелек в этом году будет слышен и в рядах МВД. Впервые в пешей колонне правоохранителей пройдет расчет представительниц прекрасного пола.

Базовые элементы строевой подготовки девушки осваивают наравне с мужчинами



Подъем ноги, движение строевым шагом, равнение в шеренге, правильное положение головы и рук - все эти базовые элементы строевой подготовки девушки осваивают по несколько часов в день наравне с мужчинами.





Третья отдельная Краснознаменная бригада специального назначения сформирована в марте 1942 года в Воронеже. Прошла Великую Отечественную войну. Участвовала в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Милицейский спецназ войсковой части 3214 готовится к параду на уровне роты почетного караула. Тренировки штатные, одиночные, в шеренгах, в коробке. Личным примером для бойцов выступают офицеры.

Главное в подготовке - это чувство плеча

