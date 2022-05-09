Рубрика "По форме" расскажет о чести и мужестве милиционеров, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны

На защиту Родины в первые дни фашистской агрессии встали и милиционеры. Легендарный батальон капитана Владимирова пал, но не сдал высоту. В эти праздничные дни по традиции на месте сражений у деревни Гаи Могилевского района собираются сотрудники органов внутренних дел, чтобы почтить память героев.

Еще к памятнику приезжают дети, школьники со всей страны, чтобы память о подвиге милиционеров жила в поколениях.

Наталья Ганусевич о чести и мужестве коллег в авторской рубрике "По форме".

По форме

Давайте поговорим о тех, чьи жизни были отданы защите своей Родины, - о советских милиционерах, которые встретили фашистского врага и дали отпор, о бойцах легендарного батальона, которым командовал капитан милиции Константин Владимиров. С вами Наталья Ганусевич. И это рубрика "По форме".

Я имои коллеги - современные правоохранители с уважением вспоминаем своих коллег, которые мужественно отстаивали честь в Великой Отечественной войне. Одним из прообразов настоящего героя и офицера является капитан Владимиров, милицейский батальон которого героически сражался в июле 1941-го и держал оборону в деревне Гаи Могилевского района.

Из истории нам известно, что на протяжении недели милиционеры отчаянно отбивали удары, держались исключительно стойко, но силы оказались далеко не равными. Раненый в голову и ногу капитан Владимиров поднял остатки батальона в контратаку.

Последними словами его были: "Вперед, за Родину!"

Все, кто мог стоять на ногах и держать оружие в руках (а это около 50 бойцов), поднялись за своим командиром, чтобы отдать жизнь за Родину. На поле боя пали все бойцы. Но пали не напрасно! После этой атаки немцы не отважились взять высоту. На ее склонах еще долго виднелась милицейская форма. И враг был уверен, что защитники там еще есть. Они действительно были, но все мертвы.

Сегодня о мужестве бойцов милицейского батальона напоминает мемориал, открытый в начале июля 1980 года на той самой высоте. Там, где погибло 250 человек, воздвигнуты две бетонные стелы, напоминающие рубежи. На гребне оборонительной линии щит и меч - эмблема органов МВД. Рядом на 16 метров вознесся обелиск в виде флага, на котором большой барельеф - чеканное лицо воина в милицейской фуражке.

Это место сакральное для каждого сотрудника органов внутренних дел. По собственной инициативе милиционеры пополняют мемориальный комплекс новыми экспозициями: достраивают землянки, блиндажи. Ни один субботник не обходится без наведения порядка на местности. И самые значимые события белорусской милиции проходят именно здесь. В канун Дня Победы Министерство внутренних дел провело масштабное мероприятие у памятника: автомотопробег (люди приехали со всех уголков страны), а также реконструкцию последнего боя капитана Владимирова. Как напоминание для каждого из нас: нельзя построить будущее, не помня историю.