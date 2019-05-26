Рубрика "Послание 2019. Контекст". Горизонты гостиприимства

Во второй части программы поговорим про II Европейские игры. Для участников и организаторов с этой недели уже открылся безвиз. Упрощенный режим с 10 июня введут и для болельщиков. Причем эти правила будут действовать во всех пунктах пропуска на границе, а не только в Национальном аэропорту.



На этом фоне оживились туристические компании. Ведь Беларусь - это не только Игры. Мы - страна для многих еще экзотическая, способная удивить и сделать путешествие незабываемым. Да, моря у нас нет, но вот море впечатлений гиды обещают. Каким образом будут расширяться горизонты белорусского гостеприимства? Прямо сейчас в нашей рубрике "Послание 2019. Контекст".



Сложилось мнение, что о туристическом потенциале Беларуси за пределами нашей страны знают немногие. Да что тут лукавить, не обо всех местных достопримечательностях в курсе и сами белорусы. А если и знают, то не часто до них доезжают.





Хотя картина последних нескольких лет более оптимистична: Беларусь хотят открывать для себя и иностранцы, и свои. И все чаще наша страна попадает в топ государств, наиболее привлекательных для туристов.



В прошлом году Брестскую область посетили около 20 тысяч гостей из 55 стран. А это, между прочим, доход региона в $1 млн. За весь 2018-й Гродненщина приняла свыше 92 тысяч иностранцев. Все это результаты действия их местного безвиза - он стал дополнительным инструментом развития туризма в регионах.



Программы у туристов очень схожи. Возглавляют рейтинг Мирский и Несвижский замки, Брестская крепость, Браславские озера и Беловежская пуща. Но в Беларуси еще десятки мест, которые тоже интересно посетить. Нужно и их делать более привлекательными в глазах туристов. На это обратил внимание Президент, выступая с Посланием к народу и Национальному собранию. Важное условие - восстановление местных достопримечательностей.



Вот, скажем, дворцовый комплекс в Ружанах - один из уникальных уголков Беларуси. Еще 100 лет назад на месте замка были одни лишь руины, сегодня тишину провинциального поселка здесь время от времени нарушают туристы. Интерес к этому месту стал значительно выше.



Беларусь славится замками и дворцами знаменитых династий Европы, великолепными храмами самых разных конфессий и удивительно живописной природой. Впрочем, об этом в деталях - в сюжете Елены Бормотовой.



Поселок-музей в Пружанском районе Брестской области. На небольшой площади сразу несколько архитектурных памятников. В Ружанах, как и во многих населенных пунктах Беларуси, церковь соседствует с костелом, что подтверждает межконфессиональность нации и очень удивляет иностранцев. Поселок имел Магдебургское право, а значит - самоуправление. Только вот символ - ратуша - не сохранился. А еще Ружаны - место рождения восьмого и десятого премьер-министра Израиля Ицхака Шамира.





Туристы из Израиля в Ружанах занимают одну из лидирующих позиций от общего числа путешественников. Ведь в начале 20 века 80% населения местечка составляли евреи, но в годы Великой Отечественной практически все были отправлены в лагерь смерти Треблинка 2. После освобождения Беларуси евреев в Ружанах практически не осталось. Сегодня население поселка составляет чуть более трех тысяч человек. И 20 тысяч туристов посетили Ружаны в прошлом сезоне. Это в шесть раз больше численности самого населенного пункта.



Ружаны, как и весь Пружанский район, входят в безвизовую зону. Поэтому треть туристов - иностранцы. География обширна. Это и близлежащие Польша, Литва, Россия, и удаленные Венесуэла, Китай, Израиль. Упрощенный режим въезда в Беларусь в связи с II Европейскими играми позволит увеличить список стран, жители которых посетили белорусский Версаль. Тем более что у турбизнеса нашей страны имеются экскурсионные маршруты, которые выходят за пределы пресловутой М1 Е30. О том, что удивлять иностранцев мы можем не только Беловежской пущей, но и нетронутой природой Полесья, экологическим отдыхом, этномаршрутами, говорил и Президент страны в Послании к народу и Национальному собранию.



Дворец Пусловских в Коссово - это 60 гектаров туристическо-культурного комплекса, где есть место музею, будет и своя гостиница, специальные помещения для проведения бизнес-форумов и научных семинаров. И, конечно же, зоны питания. Уже во всех помещениях комплекса вставлены окна. Они воссозданы по образцам 19 века. Точно такие же были и у Пусловских. Сохранили стиль, колористику, форму. Из Коссово до Ружан вел широкий подземный ход. Сегодня древнее метро не найдено. Возможно, пока.



В ходе восстановительных работ в резиденции Сапег думают расчистить подвалы. Кто знает, что там хранится.



Кстати, два дворца отделяют всего каких-то 20 километров. Но Ивацевичский район не входит в безвизовый диапазон. И сегодня, чтобы его посетить, иностранцам нужна виза.



Ружанский замок Лев Сапега возводил уже будучи канцлером Великого Княжества Литовского. И сделал его своей главной резиденцией. Это была, скорее, оборонительная крепость, нежели пышный дворец. У него была богатая библиотека - ценность того времени. Сегодня книги - за пределами Беларуси.



Пояса на мануфактуре Сапег делали, как сказали бы сегодня, по франшизе. Они были дешевле оригиналов, а для их производства использовалось минимальное количество драгоценных нитей. Два въездных флигеля - сегодня музейные залы. Из оригиналов - печать Сапеги с гербом лис и гербовый деревянный картуш, который более 200 лет провисел над въездными воротами. Мебель и фарфор соответствуют сапеговскому периоду, но этих предметов рука канцлера не касалась.



В 18 веке во дворце появляется свой театр - довольно прогрессивный для того времени. По технологическому устройству сцена соперничала со многими мировыми площадками. Во время спектакля декорации сменялись трижды. А на премьеры приезжал последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский.



Восточный корпус, где несколько столетий назад рукоплескали короли, сейчас на реставрации. Восстановлению подлежит не только здание, в котором планируют разместить гостиницу и кафе, но и театр Сапег. Ради этого белорусские исследователи, инженеры и реставраторы изучали театральную машинерию в Чехии - там еще сохранилась сцена того периода. Финансирование осуществляется из двух источников - республиканского и местного бюджета на паритетных началах - 50 на 50.





Замковый корпус - это три подземных этажа и столько же надземных ярусов. Здесь находился бальный зал, где проводили дипломатические и светские приемы. Размещались многочисленные кабинеты, где решались важные политические вопросы. Например, в Смутное время Лжедмитрия готовили занять московский престол. И именно здесь Лев Сапега работал над эталонным в Европе сводом законов - Статутом ВКЛ. Именно в этом документе впервые декларировалось разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную.



В разное время Ружаны принимали королей - Сигизмунда Третьего Вазу и его сына Владислава Четвертого Вазу. А для того чтобы разместить королевскую свиту, жителей Ружан выселяли из своих домов. В середине 19-го века замок приходит в упадок. Коллекцию картин, посуду, мебель, библиотеку вывозят в Россию. В резиденции открывают суконную мануфактуру, цех по производству кафеля. А в корпусе, который помнит королей, красили сукно. В Великую Отечественную здесь шили шинели для солдат вермахта. В 1944-м замок сгорел. Местные жители его разбирали на стройматериалы. К реставрации приступили только в двухтысячных.



Что ж, горизонты нашего гостеприимства будут расширяться и дальше. Так, в проработке документ, который объединит 2 зоны безвизового туризма Брестской и Гродненской областей. Плюс активно предлагают срок безвиза там продлить до месяца. Как это уже сделали для тех, кто путешествует через Национальный аэропорт Минск. К слову, в 2018-м по упрощенным правилам через воздушную гавань нашу страну посетили более 212 тысяч иностранцев. "Беларусь - открытая для туристов" - один из ключевых посылов Послания-2019. И мы об этом рассказали, ничего не вырвав из контекста.