Рубрика "Променад" предлагает культурный маршрут на выходные в Минске

Большой театр анонсирует программу Рождественского оперного форума и в начале следующей недели приглашает меломанов в камерный зал театра. Там представляют программу вокальных шедевров немецкого композитора Рихарда Штрауса. Ангажирует эстетов на арт-баталии триеннале "Концепт". Проект прописался не только в залах Дворца искусств, к форуму присоединилась и галерея Щемелева. Культурный маршрут на выходные предложим в рубрике "Променад" (видео).