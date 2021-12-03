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Рубрика "Променад" предлагает культурный маршрут на выходные в Минске

Большой театр анонсирует программу Рождественского оперного форума и в начале следующей недели приглашает меломанов в камерный зал театра. Там представляют программу вокальных шедевров немецкого композитора Рихарда Штрауса. Ангажирует эстетов на арт-баталии триеннале "Концепт". Проект прописался не только в залах Дворца искусств, к форуму присоединилась и галерея Щемелева. Культурный маршрут на выходные предложим в рубрике "Променад" (видео).

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