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Рубрика "Променад" расскажет о культурных объектах на этой неделе

Вместо скучного ожидания поезда в смартфоне - изучение истории Минска через "приоткрытый багаж". Белорусская железная дорога презентовала интерактивный проект для путешественников с видеорассказом и слайд-шоу с фактами про столицу.

Сюрреалистические пейзажи города предлагают рассмотреть в галерее Савицкого. Художник Игорь Карпов - в прошлом главный архитектор Партизанского района - продемонстрировал эмоциональное видение мифов и философии. Полная смена коллекций на 2 тысячах квадратных метров во Дворце искусств. Что экспонируют - расскажет "Променад" (видео).


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