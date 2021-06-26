Рубрика "Токийский экспресс" знакомит с видами спорта, в которых готовятся выступить белорусы

Старт Олимпиады в Токио все ближе. Сегодня рубрика "Токийский экспресс" начинает знакомить с видами спорта, в которых готовятся выступить белорусы. Наши борцы будут покорять Японию. Потенциально претендовать на высокие места может каждый из восьми участников долгожданных Игр.

Белорусские борцы уже покоряли Токио. Лучший спортсмен Беларуси прошлого века - Александр Медведь - именно в столице Японии в далеком 1964-м начинал свой невероятный путь на Олимпийских играх. В итоге он станет трехкратным чемпионом и в новом веке будет назван лучшим борцом вольного стиля в истории. Сейчас эта уникальная награда хранится в Международном олимпийском музее в Лозанне.

О таких достижениях в мировом спорте нашей современной команде пока остается только мечтать. В Токио отправятся 8 борцов, и никто из них пока не поднимался на олимпийский пьедестал.

Самая большая делегация в Японию у представителей как раз вольного стиля - 4 атлета. И лишь один из них - Али Шабанов - выступал на Олимпиаде в 2012 году в Лондоне, где стал десятым.

Я думаю, у него будет чему поучиться. Ребята где-то подойдут к нему за каким-то советом, потому что он это чувствовал, проходил. Самое важное, что считаю, на этих соревнованиях - это психология. Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе



А это самый молодой представитель стиля - Денису Хроменкову скоро исполнится 25, минчанин занимается борьбой с десяти лет и громко заявил о себе в конце прошлого года, взяв бронзу индивидуального Кубка мира. Многие специалисты называют его восходящей звездой белорусской борьбы.











Кстати, узнать борца можно по сломанным ушам. Когда борец пытается вырваться из захвата, передние и задние хрящи уха отрываются, а появившееся пространство заполняет кровь. В медицине такие повреждения называют "ушиб мягких тканей" или "травма ушной раковины".

За наших борцов будут болеть во всей Беларуси, но многие не знают отличия греко-римской борьбы от вольной. Самое простое из них - это то, что в вольной разрешены технические действия с ногами. Например, захват ног.

В классической борьбе переживать будем всего за одного спортсмена - впервые в белорусской истории так мало лицензий у представителей греко-римского стиля. Кириллу Маскевичу всего 23, но он точно не будет на Играх статистом. На индивидуальном Кубке мира борисовчанин победил олимпийского чемпиона Давита Чакветадзе!

Россиянин взял реванш на чемпионате Европы и теперь, кто лучше, рассудит Олимпиада.

К своей второй Олимпиаде готовится Ванесса Колодинская - двукратная чемпионка мира. В Лондоне ее называли одной из фавориток, но дальше четвертьфинала шагнуть не получилось. В 2013-м спортсменка родила сына Савелия, но быстро вернулась к тренировкам и готовилась к Играм в Рио - помешала травма, а врачи и вовсе рекомендовали завершать карьеру. Колодинская выбрала свой путь.

Извлекла урок, что не надо никогда думать, что следующий раз получится. Надо реализовывать в тот момент, который тебе представился. Тогда я была молодая, мне казалось, что еще все впереди, хотелось просто побороться, то есть не ставилась конкретная цель завоевания. Ванесса Колодинская, двукратная чемпионка мира по борьбе



Не только Ванесса, но и титулованные Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк отправятся в столицу Японии исключительно с одной миссией - подняться на пьедестал. Это трио способно на многое, в один голос говорят специалисты.









