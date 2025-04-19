Рудько: В Беларуси расследуют 3 уголовных дела в отношении должностных лиц Польши, Литвы и Латвии

В Беларуси расследуются три уголовных дела в отношении должностных лиц Польши, Литвы и Латвии. Об этом заявил замначальника управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ Следственного комитета Беларуси Александр Рудько в "Актуальном интервью".

"В производстве находятся три уголовных дела в отношении должностных лиц Польши, Литвы и Латвии по различным статьям в зависимости от обстоятельств, - констатировал замначальника управления. - Все выявляемые факты в дальнейшем мы подвергаем правовой оценке. В дальнейшем мы даем правовую оценку действиям должностных лиц сопредельной стороны. И все это соединяется в эти три уголовных дела".

Первые подобные уголовные дела, по его словам, были возбуждены в 2021 году. Одно из таких, по ст. 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь, касалось происшествия возле пункта пропуска "Брузги". Тогда польская сторона не пропустила на территорию Европейского союза мигрантов, которые обращались туда за предоставлением статуса беженцев.

"Их стали поливать из водометов (представители польской стороны - прим. ред.), где были в том числе различные химикаты. Были взяты образцы почвы, травы, которые находились на месте, где этих беженцев поливали. Были проведены экспертные исследования, и там нашли различные химические вещества, вредные для организма человека, которые применяются в обработке растений от вредителей", - обозначил Александр Рудько.

Он добавил, что это был ноябрь, люди в холодную погоду оказывались на улице под водометами, и фактически у них не было никаких возможностей укрыться от действий польской стороны.

Некоторых журналистов тоже признали потерпевшими по уголовному делу.