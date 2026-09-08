"Рука помощи" в Витебске: Кочанова выслушала женщин, попавших в сложные обстоятельства

Всесторонняя забота о людях - в основе государственной политики Беларуси. На этом акцентировала внимание спикер верхней палаты Парламента Наталья Кочанова во время встречи с женщинами, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.

Доверительный разговор в Витебске объединил белорусок разных возрастов и профессий. У каждой - своя непростая история. Среди основных вопросов - трудоустройство, обеспечение жильем, оказание медицинской помощи. Поделиться своими проблемами - первый шаг на пути к их решению. Для женщин, которые стремятся к благополучной, счастливой жизни, в государстве созданы все условия.

"Встреча укрепила построенные планы. Больше надежды появилось, веры в себя, в свои цели, успех. Когда в тебя верят люди, это вдохновляет", - отметила участница разговора.

Елена Фурс, член Совета Республики Национального Собрания Беларуси:

"Встречались с женщинами, которые находятся в трудной жизненной ситуации в рамках проекта "Рука помощи", который организован Советом Республики. В нем принимают участие наши общественные объединения, все держат руку на пульсе. Главное, когда что-то нехорошее в нашей жизни случается, чтобы кто-то был рядом, к кому можно обратиться".

Проект "Рука помощи" ориентирован на медицинскую, психологическую и юридическую поддержку женщин. Сенаторы продолжат проводить личные встречи в каждом регионе страны, чтобы ни одна белоруска не была обделена вниманием.