"Руки прочь от Беларуси!": в Минске прошел митинг возле посольства США - что происходит?

Пока накануне наша страна принимала поздравления с Днем Независимости от лидеров других стран, "оригинальностью", а точнее, откровенным хамством в адрес всего нашего народа выделились Соединенные Штаты Америки. Ответ не заставил ждать: уже 4 июля, в День независимости США, к их посольству в Минске вышли неравнодушные белорусы. В Twitter (самой демократичной американской площадке, как мы помним по ситуации с блокировкой Трампа) госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил современное поколение белорусов с гитлеровскими оккупантами. Такие же недвусмысленные намеки в Twitter американского посольства в Минске. У его здания сегодня собрались белорусы, оскорбленные такими неумелыми заигрываниями с нашей историей и ее самыми трагичными событиями. Все же и у нашего терпения есть пределы.