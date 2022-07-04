3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
"Руки прочь от Беларуси!": в Минске прошел митинг возле посольства США - что происходит?
Пока накануне наша страна принимала поздравления с Днем Независимости от лидеров других стран, "оригинальностью", а точнее, откровенным хамством в адрес всего нашего народа выделились Соединенные Штаты Америки. Ответ не заставил ждать: уже 4 июля, в День независимости США, к их посольству в Минске вышли неравнодушные белорусы. В Twitter (самой демократичной американской площадке, как мы помним по ситуации с блокировкой Трампа) госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил современное поколение белорусов с гитлеровскими оккупантами. Такие же недвусмысленные намеки в Twitter американского посольства в Минске. У его здания сегодня собрались белорусы, оскорбленные такими неумелыми заигрываниями с нашей историей и ее самыми трагичными событиями. Все же и у нашего терпения есть пределы.
В руках белорусов государственные флаги и плакаты с колкими фразами. Так сказать, ответ свободой слова на прославленную американскую "свободу слова". Хотя в их случае она точно перешла все границы.
Мы знаем нынешний уровень, к сожалению, многих американских дипломатов. Это смесь невежества и пренебрежения к нашим традициям. Это плевок в белорусский народ, и мы не могли на это не отреагировать. Это ж не первый раз. Подобное было на 9 Мая - похабное поздравление, и сейчас.
Это неприемлемо, когда в Год исторической памяти нами пытаются не только манипулировать, а по сути дела такими постами они унижают наших дедов и прадедов. Сегодня молодежь пришла сказать решительное нет, проскандировав "фашизм не пройдет". Мы как толерантный добрый народ пришли поздравить тех американских граждан, которые понимают, что ими манипулирует, управляет политическая элита Соединенных Штатов.
Главным музыкальным сопровождением пикета у посольства США в Минске стала песня "Гудбай, Америка". Такое ответное поздравление передают белорусы в День независимости США.