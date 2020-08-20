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"Руки прочь от Гомсельмаша". Белорусы отстаивают свои предприятия

За мир и спокойствие выступают и трудовые коллективы! Со словами "Позор", "Мы хотим работать" и "Руки прочь от Гомсельмаша" гомельчане сегодня отстаивали работу местного предприятия, выступая против так называемых групп поддержки, которые собираются у проходной, навязывая свою точку зрения на происходящие события и подначивая сотрудников на нарушение трудового законодательства.

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