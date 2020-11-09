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"Рукописи горят". Выставка Елены Шидловской - в Национальном центре современных искусств
В Национальном центре современных искусств выставка с необычным названием "Рукописи горят" - в рамках проекта "Семья". Творческие династии экспонируют свое искусство в разных жанрах и направлениях. С работами представительницы такой династии Елены Шидловской ознакомилась Лариса Гулякевич.
Творцы-экспериментаторы рождались во все времена. Елену Шидловскую можно назвать одной из первопроходцев на пути к белорусскому авангарду. Еще в 1970 годы во время учебы в Глебовском училище Елена писала стихи и картины в нестандартной манере для своего времени.
Елены Шидловской рано не стало... Не успела издать поэтический сборник. Остались только рукописи, которые и поныне "горят" и эмоционально будят. Искусство и поэзия Елены неразрывно связаны между собой.
Дочь - Агния - унаследовала от матери художественный талант, занимается графикой, оформлением книг и художественным фото. Мечтает издать сборник, посвященный маме.
Какой была студенческая "арт-семья" 1970-х? Однокурсники художественного училища создали дружеский круг художников, неотъемлемой частью которого была и Елена Шидловская. Среди них Сергей Малишевский, Виктор Савченко, Сергей Криштапович. Ранние экспериментальные работы этих известных сегодня художников дополняют выставку, посвященную Елене Шидловской.
Многогранный талант Елены Шидловской заново открывает выставка в рамках проекта "Семья". В нем приняли участие не только муж и дочь Елены - Игорь и Агния Кашкуревичи, но и однокурсники, друзья.
Увидеть живопись, графику, а также ознакомиться с поэзией Елены Шидловской можно в течение месяца в Национальном центре современных искусств.
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