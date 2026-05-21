Руководитель "Беллесбумпрома" провел диалоговую площадку с работниками "Спартака" в Шклове
Новые направления развития социально-экономической сферы Беларуси в целом и туризма в частности - таковы главные темы встреч в трудовых коллективах 21 мая, в единый день информирования.
Руководители отраслей, концернов, министерств общаются с работниками организаций и предприятий, отвечают на интересующие вопросы, проводят приемы граждан, знакомятся с производствами.
Руководитель концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный провел диалоговую площадку с работниками предприятия "Спартак" в Шклове. Сейчас здесь идут строительные работы в рамках инициативы "Один район - один проект".
Алексей Романов, председатель профкома бумажной фабрики "Спартак":
"Эти встречи очень важные и нужные. Это возможность коллективу узнать о насущных вопросах, социально-экономическом развитии страны, нашей отрасли и о развитии фабрики "Спартак", потому что мы сейчас проходим очень серьезный этап модернизации".
Развитие Шкловского района на особом контроле государства. Вскоре здесь начнет работать новый молочный завод, планируется строительство нескольких МТК.
В 2026 году Шклов примет областной праздник "Дожинки".