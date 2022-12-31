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Руководитель Белорусского Красного Креста: В новом году важно оставаться в любой ситуации едиными, ведь в этом наша сила

На собственном примере Беларусь показала, что значит быть неравнодушными и по-настоящему человечными. Руководитель Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов подчеркивает, что в Новом году важно сохранить наши лучшие качества и оставаться в любой ситуации едиными, ведь в этом наша сила (видео).

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