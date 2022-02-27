3.71 BYN
Юрий Шулейко одним из первых сделал свой выбор в Бресте
В Бресте сегодня одним из первых свой выбор сделал руководитель области. Юрий Шулейко голосовал на участке номер 1, который расположен в музыкальном колледже в историческом центре города. К такому важному событию учащиеся подготовили небольшое выступление. В списках голосующих на участке 1 740 человек.
За тем, как идет голосование, наблюдают внутренние и международные наблюдатели. На участках города уже побывали представители от Австрии, Казахстана, России. И пока каких-либо жалоб и критических замечаний не поступало.
Сегодня я на участке, моя семья, и мы голосуем за будущее. Я голосую за Конституцию для своих детей, которые будут дальше развивать наше государство и такими же уверенными путями идти дальше вперед, не смотря ни на что сегодня.
Мы были приятно удивлены тем, что не только люди пожилого возраста участвовали в досрочном голосовании, но и молодежь активно голосовала. Мы будем работать не только в Бресте, будем выезжать и в регион, в сельские районы.
Сегодня в Брестской области на референдуме работают 883 участка. Это на 32 больше, чем во время досрочного голосования. Дополнительные открылись в больницах, санаториях и других учреждениях.