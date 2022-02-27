Юрий Шулейко одним из первых сделал свой выбор в Бресте

Сегодня я на участке, моя семья, и мы голосуем за будущее. Я голосую за Конституцию для своих детей, которые будут дальше развивать наше государство и такими же уверенными путями идти дальше вперед, не смотря ни на что сегодня.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома