Руководители Федерации профсоюзов Беларуси и Генпрокуратуры провели прием граждан в Городке

Соблюдение нанимателями трудовых гарантий, порядка и сроков выдачи зарплат - эти вопросы взяли на контроль Федерация профсоюзов Беларуси и Генпрокуратура. Сегодня руководители этих структур провели совместный прием граждан в Городке Витебской области. В ходе встречи шел разговор и о развитии региона, создании новых рабочих мест.

К слову, только за первое полугодие 2018-го при участии профсоюзов на работе смогли восстановиться почти 40 человек. Также благодаря специалистам федерации трудящимся удалось вернуть законно заработанные деньги в сумме более двух миллионов рублей.