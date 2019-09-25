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Руководители госорганов Беларуси продолжают приемы граждан

Руководители госорганов Беларуси продолжают приемы граждан и представителей юрлиц в Совете Министров. Сегодня на вопросы граждан ответит министр экономики Дмитрий Крутой. 27 сентября - министр информации Александр Карлюкевич. Обязательна предварительная запись.

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