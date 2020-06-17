Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров

Сегодня запланирована встреча с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем. 19 июня с гражданами встретится министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, 24-го - министр юстиции Олег Слижевский. Приемы пройдут до конца июня. Начало встреч - с 10 утра и только по предварительной записи.



