Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров

Сегодня запланирована встреча с министром культуры Юрием Бондарем. 12 июня на вопросы ответит министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Приемы пройдут до конца июня. Начало встреч с 10 утра и только по предварительной записи.