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Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совмине

Сегодня на вопросы белорусов ответит Председатель Государственного погранкомитета Анатолий Лаппо. Начало встреч в 10 утра и только по предварительной записи.
Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Невмержицкий, в столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская.

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