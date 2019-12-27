Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совмине

Сегодня на вопросы белорусов ответит Председатель Государственного погранкомитета Анатолий Лаппо. Начало встреч в 10 утра и только по предварительной записи.

Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Невмержицкий, в столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская.



