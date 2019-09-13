В Беларуси руководители госорганов продолжают приемы граждан, их представителей и представителей юрлиц в Совете Министров.



Сегодня на вопросы белорусов ответит министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, на 18 сентября запланирована встреча у министра юстиции Олега Слижевского. Приемы пройдут также 20, 25 и 27 сентября. Личный прием проводится по предварительной записи. Время и телефоны - на вашем экране.