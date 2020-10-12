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Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах

Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко выедет в Шумилинский райисполком. На 21 октября запланирована встреча с белорусами у министра спорта и туризма Сергея Ковальчука в Костюковичском райисполкоме. 23-го - в Лельчицком райисполкоме вопросы граждан будет решать министр экономики Александр Червяков, а в Каменецком - председатель Госкомитета по имуществу Дмитрий Матусевич.

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