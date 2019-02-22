Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах Беларуси

Сегодня встреча пройдет у Владимира Колтовича - министра антимонопольного регулирования и торговли, Владимира Макея - министра иностранных дел, Владимира Ващенко - министра по чрезвычайным ситуациям. На 26 февраля запланированы приемы с гражданами у Андрея Худыка - министра природных ресурсов и охраны окружающей среды в научно-исследовательском центре "Экология". Встречи пройдут и 27 февраля.