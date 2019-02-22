3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах Беларуси
Сегодня встреча пройдет у Владимира Колтовича - министра антимонопольного регулирования и торговли, Владимира Макея - министра иностранных дел, Владимира Ващенко - министра по чрезвычайным ситуациям. На 26 февраля запланированы приемы с гражданами у Андрея Худыка - министра природных ресурсов и охраны окружающей среды в научно-исследовательском центре "Экология". Встречи пройдут и 27 февраля.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все