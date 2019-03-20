Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах Беларуси

Сегодня в Узденском райисполкоме встречу проведет министр образования Игорь Карпенко, а в Пружанах на вопросы граждан ответит министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. 22 марта в Солигорском райисполкоме прием проведет председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.