ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах Беларуси

Сегодня в Узденском райисполкоме встречу проведет министр образования Игорь Карпенко, а в Пружанах на вопросы граждан ответит министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. 22 марта в Солигорском райисполкоме прием проведет председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все